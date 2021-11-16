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В работе Spotify произошел сбой

По данным сервиса Downdetector, пользователи отмечают трудности в работе сайта, а также жалуются на работу приложения

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Проблемы в работе музыкального интернет-сервиса Spotify наблюдаются в ряде стран. Об этом сообщается во вторник на сайте сервиса Downdetector.

Больше всего жалоб на работу сервиса поступает из США, Канады, Нидерландов, Германии, Великобритании. Также отчеты о неполадках поступают из Швейцарии, Швеции, Бельгии, Испании, Мексики и Аргентины.

Сообщившие о сбоях пользователи отмечают трудности в работе сайта, а также жалуются на работу приложения.

В России также был зафиксирован сбой, однако не такой масштабный: зарегистрировано 1 553 отчета.

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