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Пандемия COVID-19

В Вашингтоне с 22 ноября отменяют обязательное ношение масок в помещении

При этом маски по-прежнему будут обязательны в школах, библиотеках, учреждениях совместного проживания, а также в правительственных учреждениях, принимающих посетителей очно

ТАСС, 16 ноября. Обязательное ношение медицинских масок в помещении отменяется в Вашингтоне с 22 ноября. Об этом объявила во вторник мэр Вашингтона Мюриэл Боузер.

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"Начиная с понедельника, 22 ноября, столичный округ Колумбия отменит действующий мандат на ношение масок в помещении", - написала она в Twitter. - В перспективе Департамент здравоохранения столичного округа Колумбия разработает руководство, основанное на уровнях риска и использовании многоуровневых стратегий смягчения последствий. Уровни риска будут в первую очередь связаны со статусом вакцинации человека".

Несмотря на смягчение ограничений, маски по-прежнему будут обязательны в школах, библиотеках, учреждениях совместного проживания (приютах, общежитиях, домах престарелых), а также в правительственных учреждениях, принимающих посетителей очно. Кроме того, граждане должны быть в масках во время поездок на общественном транспорте, включая такси, и в аэропортах.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США с начала пандемии выявлено более 47,2 млн случаев заражения коронавирусом, 764 608 человек умерли. По обоим показателям страна занимает первое место в мире.

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СШАПандемия COVID-19
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