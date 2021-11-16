В Нижнем Новгороде стартовал полуфинал всероссийского молодежного кубка по менеджменту

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 ноября. /ТАСС/. Полуфинал молодежного кубка по менеджменту "Управляй!" - одного из проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей" - начался в Нижнем Новгороде. Его участниками стали 185 студентов, мероприятие организовано в очно-заочном формате, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе АНО "Россия - страна возможностей".

"Участники с помощью специального бизнес-симулятора пробуют себя в роли руководителей виртуальной компании, и в условиях, максимально приближенных к реальным, принимают стратегические решения для ее развития. Цель соревнований - выявить обладающих управленческим потенциалом студентов и выпускников российских вузов и колледжей, создать условия для развития их компетенций и адаптации на рынке труда", - говорится в сообщении.

Как рассказал заместитель генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Антон Сериков в этом году в Приволжском федеральном округе (ПФО) 8 тыс. человек подали заявки на участие в кубке и решились испытать себя в роли руководителей.

"Важно, что ребята конкурируют не только с программным обеспечением управленческого симулятора, они соревнуются с другими такими же сильными молодыми управленцами из разных регионов Приволжского федерального округа. Эксперты будут оценивать, как они в течение дня при принятии решений договариваются внутри своих команд, проявляют свои надпрофессиональные навыки, которые сегодня особенно ценят работодатели. Умение управлять людьми - это, в первую очередь, умение коммуницировать, быть лидером и вести проект, в котором есть команда, цели, ресурсы", - приводит пресс-служба слова Серикова.

В полуфинале команды будут работать одновременно с нескольких площадок. Благодаря такому условному разделению обеспечивается безопасность проведения мероприятий. Это добавляет сложности при реализации задач, но в то же время, ставит участников в текущие управленческие реалии. В ПФО студенты очно встречаются на четырех основных площадках - в Нижнем Новгороде, Саратове, Ульяновске и Уфе, а остальные конкурсанты соревнуются в формате онлайн.

На кубке студенты проверяют свою способность управлять виртуальной компанией в команде от трех до пяти человек. Участники каждый игровой период принимают по 75 управленческих решений и занимаются планированием пяти ключевых бизнес-показателей компании. В процессе принятия решений студентов оценивают приглашенные эксперты из крупнейших компаний-работодателей страны по трем основным критериям: лидерство, коммуникация и командообразование. Также полуфиналистам необходимо пройти тесты на определение уровня сформированности надпрофессиональных компетенций (soft-skills) и круга актуальных интересов в сфере профессиональной деятельности. По итогам всех испытаний будут определены конкурсанты, прошедшие в финал кубка.

О кубке

Всего для участия в соревнованиях зарегистрировались более 30 тыс. участников. По итогам отборочных этапов для Северо-Кавказского, Южного, Приволжского, Северо-Западного, Центрального федеральных округов, а также Москвы и Санкт-Петербурга полуфиналистами кубка стали 886 человек. Всего в этом сезоне пройдет 10 полуфиналов с 29 октября по 24 ноября в 8 федеральных округах, и отдельно соревнования для Москвы и Санкт-Петербурга, так как они традиционно представлены большим количеством участников.

Кубок "Управляй!" реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование". Оператором кубка является Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации.

Автономная некоммерческая организация (АНО) "Россия - страна возможностей" была создана по инициативе президента РФ Владимира Путина, который возглавляет ее наблюдательный совет. Организация развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов, в том числе конкурс управленцев "Лидеры России", конкурс "Лидеры России. Политика", международный конкурс "Мой первый бизнес", всероссийский конкурс "Большая перемена", фестиваль "Российская студенческая весна", всероссийский конкурс "Мастера гостеприимства", конкурс "Цифровой прорыв" и другие.