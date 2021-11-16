В Минске сообщили, что проблем с нахождением иностранцев не фоне миграционного кризиса нет

МИНСК, 16 ноября. /ТАСС/. Министр внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков сообщил, что на фоне миграционного кризиса на границе с Польшей каких-либо проблем с нахождением на белорусской территории иностранных граждан нет.

"Каких-либо проблем с нахождением на нашей территории иностранных граждан нет. Ситуация находится под контролем. Сил и средств для этого достаточно", - сказал министр журналистам во вторник, сообщает агентство БелТА.

По его словам, с учетом увеличения числа иностранцев, прибывающих в Белоруссию, "органами внутренних дел обеспечивается охрана общественного порядка в местах концентрации иностранцев как в городе Минске, так и в целом на территории республики".

Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2021 года Белоруссию покинули 8 тыс. иностранных граждан через международные пункты пропуска. В отношении 1,5 тыс. были составлены административные протоколы за нарушение миграционного законодательства и принято решение о депортации.