{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Глава Мурманской области выйдет с самоизоляции благодаря решению Роспотребнадзора

Ведомство разрешило привитым не соблюдать самоизоляцию при контакте с заразившимися коронавирусом

ТАСС, 16 ноября. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, который в понедельник сообщал о том, что уходит на самоизоляцию, выйдет на работу благодаря новому решению Роспотребнадзора, который позволил вакцинированным не соблюдать самоизоляцию при контакте с заразившимися коронавирусом. Об этом Чибис во вторник сообщил в своем Telegram-канале.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Согласно новому постановлению федерального Роспотребнадзора, начиная с завтрашнего дня те, кто контактировал с заболевшим, но прошел полный курс вакцинации (или переболел за последние полгода) и не испытывает никаких симптомов заболевания, могут на самоизоляцию не уходить. Таким образом, завтра я возвращаюсь в обычный рабочий режим", - написал Чибис.

Чибис ушел на самоизоляцию 15 ноября из-за выявленного у родственника COVID-19. Губернатор указал, что пока работает дистанционно. В данный момент в режиме самоизоляции в Мурманской области находится 2,5 тыс. человек.

Теги
РоссияМурманская областьЧибис, Андрей ВладимировичПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
Более 90 почтоматов установят в Волгоградской области к 2022 году
Их разместят в отделениях почтовой связи, офисах банков, салонах сотовой связи и продовольственных магазинах в Волгограде и Волжском
Читать полностью