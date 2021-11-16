Глава Мурманской области выйдет с самоизоляции благодаря решению Роспотребнадзора

ТАСС, 16 ноября. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, который в понедельник сообщал о том, что уходит на самоизоляцию, выйдет на работу благодаря новому решению Роспотребнадзора, который позволил вакцинированным не соблюдать самоизоляцию при контакте с заразившимися коронавирусом. Об этом Чибис во вторник сообщил в своем Telegram-канале .

"Согласно новому постановлению федерального Роспотребнадзора, начиная с завтрашнего дня те, кто контактировал с заболевшим, но прошел полный курс вакцинации (или переболел за последние полгода) и не испытывает никаких симптомов заболевания, могут на самоизоляцию не уходить. Таким образом, завтра я возвращаюсь в обычный рабочий режим", - написал Чибис.

Чибис ушел на самоизоляцию 15 ноября из-за выявленного у родственника COVID-19. Губернатор указал, что пока работает дистанционно. В данный момент в режиме самоизоляции в Мурманской области находится 2,5 тыс. человек.