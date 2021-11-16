Эксперты: этнографические знания помогут обеспечить занятость коренных народов в Арктике

АРХАНГЕЛЬСК, 16 ноября. /ТАСС/. Этнографическое образование поможет обеспечить занятость представителей коренных народов Севера в различных сферах в арктических регионах страны. Такое мнение во вторник в своем выступлении на конференции по привлечению кадров в Арктику в Архангельске высказала ведущий научный сотрудник института этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН Наталья Новикова.

"[Важно] этнографическое образование для обеспечения занятости коренных народов на Севере и в Арктике. <…> Специальные знания могут помочь им и в предпринимательстве, и в работе по найму и в общественных организациях", - сказала Новикова.

Постоянное сокращение возобновляемых природных ресурсов, которые долгое время являлись основой деятельности коренных народов, заставляет их искать новые сферы занятости. Ученый отметила, что этнографические знания можно применять для деятельности по сохранению и возрождению культурного наследия коренных народов севера, туризма и работе промышленных компаний в области социальной и корпоративной ответственности.

Одно из перспективных направлений - это туризм. Арктика становится все более популярна у путешественников. Но, по словам Новиковой, сейчас уже недостаточно просто надеть костюм или играть на варгане. Туристам недостаточно лишь посмотреть и сфотографировать местных жителей на фоне красивых пейзажей, они хотят узнать о живущих там народах, об их обычаях. "Даже природные объекты приобретают большую привлекательность, если сопровождаются подробными рассказами по этнографии", - сказала исследовательница.

Дополнить этнографическими сведениями можно также программы по экологическому и гастрономическому туризму. "Для туристов гораздо интереснее знакомиться с этнографией пищи, чем с набором кулинарных рецептов, даже если они сопровождаются дегустацией, - отметила она. - Возможности специалистов в области этнографии обширны: знакомство с представлениями коренных народов о различных животных, рыбе, продуктах, существующие у них запреты, обычаи и ритуалы, особенности употребления сырого и вареного, утварь, костюмы, орудия промысла". Но чтобы правильно организовать такой туризм, нужны специальные знания.

Кроме того, в ряде северных регионов развивается такое направление, как этнические лагеря для детей и подростков, где можно получить навыки традиционной работы, охоты, ремесел и промыслов. "Для усиления их образовательной функции нужно обладать специальными знаниями, чтобы передавать не только практические навыки и традиционные знания, как это чаще происходит <…>, но и сведения по истории и культуре народа, которую организаторы могут получить в университетском курсе этнографии", - заметила Новикова.

Коренные народы и промышленные компании

Еще одно направление, которое выделила научный сотрудник института этнологии и антропологии, это взаимодействие общин коренных народов и промышленных компаний. Этнологические знания могут помочь представителям коренных народов получить работу в промышленных компаниях, осуществляющих свою деятельность в местах проживания коренных народов. "Я говорю не только о технических и инженерных знаниях, а в первую очередь о знаниях, которые помогут им работать координаторами таких промышленных проектов, деятельность которых направлена на установление социального диалога между бизнесом и коренными народами", - пояснила Новикова.

По ее словам, важно, что такая работа может способствовать повышению статуса коренных народов в общественном мнении и в компаниях, и в сообществах, где они живут. В регламентах компаний обычно указывается, что все сотрудники должны уважать культуру коренных народов. "Но, чтобы ее уважать, надо хотя бы просто ее знать, - сказала она. - Поэтому существует настоятельная потребность внести в учебные планы подготовки и переподготовки молодых специалистов курсов прикладной антропологии". При этом Новикова уточнила, что такую работу могут выполнять люди независимо от национальности.

Особенности рабочих процессов

Доцент кафедры этнокультурологии института народов Севера Софья Унру отметила, что в условиях небольших арктических поселков занятость обеспечивается в основном в бюджетной сфере: школы, интернаты, дома творчества, администрации, либо это традиционные отрасли: охота, рыболовство, оленеводство. По ее словам, представители коренных народов неохотно идут работать в промышленные компании или задерживаются там ненадолго. "Этот феномен надо изучать, - сказала она. - Возможно, это связано и с мировоззрением коренных народов. Например, у эвенков есть запрет на повреждение земли, нельзя землю протыкать ножом. А здесь земля раскапывается огромными экскаваторами и, может, это психологический стресс для людей - носителей мифологического сознания".

Кроме того, психологи отмечают особый психический уклад у народов севера, связанный с их образом жизни в экстремальных климатических условиях. "Многие руководители не понимают, почему коренной житель севера не может приспособиться к 8-часовому рабочему дню, тяготится ранним его началом, особенно зимой, строгому регламенту", - сказала Унру и добавила, что это связано с особенностями организма, который приспособлен экономно расходовать энергию, но мобилизоваться для выполнения работы.

Специальный представитель Российского председательства в Арктическом Совете по вопросам коренных народов и сотрудничества по линии регионов Михаил Погодаев отметил, что необходимо учитывать опыт других арктических стран при развитии системы образования для коренных народов. "Сегодня мы живем по федеральным стандартам, которые пишутся не в Арктике, и не учитывают специфику этих территорий, - пояснил он. - Наша задача, сотрудничая с другими странами Арктического совета, подготовить такие рекомендации, которые позволили бы внести изменения, совершенствовать систему образования".

По словам Погодаева, перспективное направление - это Arctic skills, аналогично WorldSkills, по компетенциям, типичным для Арктики. "Наши учреждения профессионального образования сотрудничают и обмениваются опытом именно по компетенциям, которые характерны для Арктики и коренных народов Севера", - добавил он.