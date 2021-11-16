В Нижнем Новгороде стартовал финал студенческого конкурса "Большая перемена"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 ноября. /ТАСС/. Церемония открытия всероссийского конкурса "Большая перемена" президентской платформы "Россия - страна возможностей" для студентов 2-4 курсов колледжей состоялась во вторник в концертном зале "Юпитер" в Нижнем Новгороде. Финалистами стали 600 человек из разных регионов, передает корреспондент ТАСС.

В финал вышли студенты в том числе из Краснодарского и Красноярского краев, Москвы, Московской и Нижегородской областей, Татарстана и Крыма. Среди них определят 300 победителей, 150 студентов четвертых курсов получат премии по 1 млн рублей, 150 студентов 2-3 курсов - по 200 тыс. рублей. Педагоги-наставники победителей получат по 150 тыс. рублей, а 20 лучших образовательных организаций - по 2 млн рублей на развитие образовательной среды.

"Здорово, что у ребят тоже появилась возможность участия в проекте, - сказал журналистам заместитель гендиректора АНО "Россия - страна возможностей" Антон Сериков, по словам которого, в этом году конкурс "Большая перемена" для студентов колледжей проводится впервые и этот опыт уже можно назвать успешным. - Большое количество студентов откликнулось для участия в конкурсе, показав при этом хорошую подготовку и активную жизненную позицию. Финалистов ждет насыщенная программа, в том числе мероприятия с участием представителей других проектов нашей платформы: на финале выступят победители "Лидеров России" с мастер-классами и экспертными встречами, а представители нашего творческого проекта "Культурный код" и конкурса для перспективных блогеров "ТопБЛОГ" предложат ребятам интересные активности".

Генеральный директор АНО "Большая перемена" Валерий Моргуновский понадеялся, что участники конкурса останутся в сообществе вне зависимости от дипломов, которыми их наградят. "Вы стали настоящими первооткрывателями. Кто-то уже участвовал в конкурсе в прошлом году в качестве школьника и больше знает о традициях "Большой перемены", а кто-то впервые присоединился к конкурсу. И я очень надеюсь, что каждый из вас, несмотря на то, какой диплом он увезет к себе домой, останется вместе с сообществом "Большой перемены", ведь большие перемены только начинаются", - обратился Моргуновский к финалистам.

Замгубернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов подчеркнул, что 2021 год особенный для Нижнего Новгорода, который празднует 800-летний юбилей. "Поэтому для нас особенно важно и приятно принимать гостей со всей страны", - цитирует замгубернатора пресс-служба.

О конкурсе

Программа финала включает мотивационные встречи и творческие мастер-классы. Конкурс проводится по нацпроекту "Образование". Его организаторами выступают "Росмолодежь", АНО "Россия - страна возможностей" и Российское движение школьников. Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ. Партнеры - Сбербанк, VK, АНО "Национальные приоритеты", Росатом, РЖД, Роскосмос.

АНО "Россия - страна возможностей" создана по инициативе президента Владимира Путина, который возглавляет ее наблюдательный совет. Организация развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов, в том числе конкурсы "Лидеры России", "Лидеры России. Политика", "Мой первый бизнес", "Мастера гостеприимства", "Цифровой прорыв", фестиваль "Российская студенческая весна".