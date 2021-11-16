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В работе сервиса Google Cloud наблюдаются неполадки

В компании работают над устранением проблемы

ТАСС, 16 ноября. Неполадки в работе облачного сервиса Google Cloud наблюдаются во вторник, что могло привести к сбоям на различных других ресурсах. О проблемах в работе компания Google  проинформировала на своем сайте.

"Наблюдаются проблемы [в работе] сети Cloud", - говорится в сообщении. Отмечается, что в компании работают над устранением неполадок.

Как указывает на своей странице в Twitter международная мониторинговая некоммерческая организация NetBlocks, именно этот сбой мог стать причиной проблем в работе ряда известных сервисов, в частности Spotify и Snapchat.

Согласно сведениям портала Downdetector, неполадки наблюдаются и в работе самой поисковой системы Google. В основном они затронули США.

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