В работе сервиса Google Cloud наблюдаются неполадки

ТАСС, 16 ноября. Неполадки в работе облачного сервиса Google Cloud наблюдаются во вторник, что могло привести к сбоям на различных других ресурсах. О проблемах в работе компания Google проинформировала на своем сайте.

"Наблюдаются проблемы [в работе] сети Cloud", - говорится в сообщении. Отмечается, что в компании работают над устранением неполадок.

Как указывает на своей странице в Twitter международная мониторинговая некоммерческая организация NetBlocks, именно этот сбой мог стать причиной проблем в работе ряда известных сервисов, в частности Spotify и Snapchat.

Согласно сведениям портала Downdetector, неполадки наблюдаются и в работе самой поисковой системы Google. В основном они затронули США.