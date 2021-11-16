В Коми за четыре года планируют построить 12 школ и детских садов

СЫКТЫВКАР, 16 ноября. /ТАСС/. Власти Республики Коми намерены построить с 2021 по 2024 год 12 образовательных объектов, что позволит значительно развить инфраструктуру системы образования в регионе, сообщила во вторник министр образования, науки и молодежной политики Коми Наталья Якимова.

"В период с 2021 по 2024 год планируется создать 12 образовательных учреждений: пять новых школ на 3 800 ученических мест, три общеобразовательные организации с дошкольными группами мощностью 720 ученических мест и 255 дошкольных мест, четыре детских сада на 665 мест. Это даст новый импульс к развитию инфраструктуры детства в нашем регионе", - сказала министр в Госсовете Коми при рассмотрении республиканской госпрограммы "Развитие образования".

В частности, в этом году построены и введены в эксплуатацию два детских сада на 315 мест в Сыктывдинском и Усинском районах. Планируются к завершению школа на 400 мест в селе Помоздино Усть-Куломского района, детский сад на 80 мест в селе Мутный Материк Усинского района. Помимо этого, начали строить школу-сад на 90 учеников и 40 дошколят в селе Усть-Ижма Ижемского района, а также школу на 600 мест в селе Объячево Прилузского района. До конца года планируется приступить к возведению детского сада на 270 мест в растущем микрорайоне Кочпон-Чит Сыктывкара. Стройки намерены завершить в следующем году. В 2023 году планируют построить школу на 825 мест в микрорайоне Емваль Эжвинского района Сыктывкара, в 2024 - школу на 600 мест в селе Ижма.

Помимо этого, правительство региона готовит проект распоряжения о заключении концессионного соглашения с ООО "Третья концессионная компания "Просвещение" на строительство единого образовательного комплекса на 750 мест в селе Выльгорт под Сыктывкаром. Подобный комплекс на 130 мест планируют построить в селе Мадмас Усть-Вымского района, проект на согласовании, отметила министр. "Также ведется работа по заключению соглашения с Министерством финансов РФ о предоставлении инфраструктурного бюджетного кредита на строительство квартала жилой застройки в Сыктывкаре, в состав которого включена школа на 825 мест", - сообщила Якимова.

По ее данным, в Коми действуют 311 детских садов, их посещают более 50 тыс. детей. Дети от трех лет полностью обеспечены местами, дети в возрасте от двух месяцев до трех лет обеспечены на 99,6%, что значительно выше, чем в целом по стране и в Северо-Западном федеральном округе. Новые школы и детские сады позволят решить проблему очереди, обучения во вторую смену и заменить устаревшие объекты с высокой степенью износа.