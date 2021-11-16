Более 90 почтоматов установят в Волгоградской области к 2022 году

ВОЛГОГРАД, 16 ноября. /ТАСС/. Новый сервис "Почты России" внедряют в Волгоградской области. До конца года планируется установить в Волгограде и Волжском 93 почтомата, сообщил во вторник журналистам директор управления федеральной почтовой связи Волгоградской области АО "Почта России" Виталий Соловьев.

"Волгоград находится в списке городов, который внедряет новый сервис для удобства наших клиентов. Мы до конца года установим 93 почтомата, которые будут находиться в локациях Волгограда, Волжского. 10% от указанного количества почтоматов будут располагаться в отделениях почтовой связи, по причине того, что это большие трафикообразующие отделения", - сказал он, добавив, что основную часть почтоматов установят в офисах банков, салонах сотовой связи и продовольственных магазинах.

Соловьев сообщил, что новый сервис выдачи посылок разгрузит операторов почтовых отделений и сократит время ожидания получения посылок.

Ранее генеральный директор "Почты России" Максим Акимов заявил о перспективах развития почтоматного сегмента и отметил, что такая линейка бесконтактной доставки в некоторой части сможет заменить курьеров.