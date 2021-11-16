В Калуге открыли выставку, приуроченную к 80-летию битвы за Москву

ТАСС, 16 ноября. Передвижную мультимедийную выставку "Война. Герои и подвиги" открыли во вторник в Инновационном культурном центре Калуги, она приурочена к 80-летию битвы за Москву. В экспозицию также включены материалы о военной истории Калужской области, сообщил губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

"Сегодня с заместителем председателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Николаем Овсиенко открыли мультимедийную выставку "Война. Герои и подвиги". Отдельный стенд посвящен 80-летию битвы за Москву. В экспозиции выставки много страниц, связанных с областью: нашими легендарными земляками, героическими сражениями. Маршал Победы Георгий Константинович Жуков, подвиг Подольских курсантов, Безымянная высота", - сообщил Шапша.

Он отметил, что в экспозиции в современном интерактивном формате рассказывается о Великой Отечественной войне, героях, защищавших Родину, их подвигах, злодеяниях фашистов. По данным пресс-службы РВИО, ранее выставка была представлена в Москве, Пскове и Туле, где ее посетили около 600 тыс. человек. Планируется, что до конца года экспозицию смогут увидеть жители Тамбова.

Проект "Война. Герои и подвиги" реализуется Музеем военной истории Российского военно-исторического общества при поддержке Министерства культуры РФ. На протяжении 10 лет в социальных сетях, на выставках в центрах "Россия. Моя история", в Еврейском музее и центре толерантности, а также в СМИ жителям страны рассказывается о тех, кто приближал Победу в Великой Отечественной войне.