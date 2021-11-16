Власти Карачаево-Черкесии намерены упростить выдачу свидетельств о рождении

ЧЕРКЕССК, 16 ноября. /ТАСС/. Правительство Карачаево-Черкесии (КЧР) планирует ввести упрощенный механизм выдачи свидетельств о рождении в роддомах при выписке. Ожидается, что новая схема заработает в тестовом режиме в ближайшее время, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе главы и правительства КЧР.

"В ближайшее время в Карачаево-Черкесской Республике завершат работы по внедрению комплексной услуги "Рождение ребенка", которая позволит получать свидетельство о рождении при выписке из роддома", - сказали в пресс-службе.

После выбора имени ребенка родители смогут воспользоваться государственной услугой, не покидая стен медицинского учреждения. Получить свидетельство жители смогут при наличии минимального количества документов, в том числе оригинала паспорта, справки о рождении, свидетельства о заключении брака. Процедура станет доступна благодаря соглашению между органами исполнительной власти республики и уполномоченным МФЦ региона.