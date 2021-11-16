За помощью к медикам Белоруссии в "Брузгах" на границе с Польшей обратились восемь человек

МИНСК, 16 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере восемь человек - пять мигрантов и трое журналистов - обратились к бригаде скорой медицинской помощи, которая дежурила на погранпереходе "Брузги" на белорусско-польской границе. Об этом сообщило во вторник агентство БелТА со ссылкой на Гродненскую станцию скорой медицинской помощи.

По информации медиков, двое мигрантов обратились к врачам в связи с обострением хронических заболеваний (сахарный диабет и артериальная гипертензия), остальные пострадали от примененного польской стороной газа. Госпитализация никому не потребовалась.

Также был организован медицинский осмотр беженцев, в основном женщин и детей, которые прибыли на ночлег в пункт временного размещения, развернутый в логистическом центре.

По информации агентства, в настоящее время в стационарах Гродно находятся четыре беженца, состояние одного из них оценивается как тяжелое, у него обнаружили пневмонию. Трое детей находятся в детской больнице с переохлаждением, острой респираторной инфекцией и кишечной коликой, а также с обструктивным бронхитом.

Польская сторона во вторник сообщила о семи пострадавших полицейских, двоих из них госпитализировали с травмами головы.

Во вторник собравшиеся на белорусской территории мигранты, требующие открыть им проход для дальнейшего движения в Германию, начали забрасывать польских силовиков камнями и палками. В ответ те применили слезоточивый газ, звучали выстрелы, взорвалось несколько светошумовых гранат. С помощью водомета мигрантов оттеснили от ограждения, которым перекрыта дорога через пограничный переход.