Кабмин обсудит подготовку жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Правительство России на заседании в среду рассмотрит подготовку жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему сезону, выделит субсидии регионам, а также обсудит проект закона о "Роскадастре".

Подготовка к зиме

Как сообщила пресс-служба кабинета министров, в повестку дня заседания включен вопрос о ходе подготовки предприятий жилищно-коммунального хозяйства и субъектов электроэнергетики к прохождению осенне-зимнего периода 2021-2022 годов.

Премьер-министр Михаил Мишустин в мае говорил, что ситуация на объектах коммунальной инфраструктуры и в жилых домах требует более пристального внимания, поэтому была введена цифровая платформа по мониторингу и контролю устранения аварий и инцидентов на объектах ЖКХ, в которой фиксируются все подобные ситуации по стране, включая те, что прежде не учитывались, - в электро- и газоснабжении. Председатель правительства ставил задачу не только считать количество происшествий, а в первую очередь выявлять причины аварий и делать все необходимое как для устранения последствий, так и для профилактики. Осенью в кабинет министров профильные ведомства должны были представить доклад о результатах подготовки коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду. В частности, Минэнерго и Ростехнадзору поручалось провести оценку готовности субъектов электроэнергетики к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов, вместе с Минстроем и органами местной власти оценить готовность муниципальных образований, теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному сезону. Должен быть также проведен мониторинг накопления запасов топлива для ЖКХ. Правительство рекомендовало региональным властям проконтролировать и подготовку к следующему осенне-зимнему периоду.

Министр энергетики Николай Шульгинов 10 ноября заявлял, что к прохождению осенне-зимнего периода готовы 97% энергетических компаний, остальные продолжают подготовительные работы. Глава ведомства уточнял, что на электростанциях всех типов к зиме заготовлено 16 млн тонн твердого топлива, 2 млн тонн мазута, а также заключены контракты на поставку газа с "Газпромом" и независимыми поставщиками.

В правительстве отметили, что "отопительный сезон начался на территории всех 85 регионов".

Субсидии регионам

Кабинет министров обсудит выделение денег регионам на различные цели. Так, один из вопросов касается перераспределения и распределении в 2021 году трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности по госпрограмме "Развитие транспортной системы" и национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В пресс-службе пояснили, что "проект распоряжения направлен на повышение эффективности использования средств федерального бюджета", которые направлены на выполнение госпрограммы и нацпроекта.

Также правительство намерено направить из своего резервного фонда средства субъектом РФ, входящим в Дальневосточный федеральный округ, "на осуществление компенсации ущерба сельскохозяйственным товаропроизводителям и личным подсобным хозяйствам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного характера в 2021 году". Отдельно планируется выделить деньги бюджету Еврейской автономной области "на финансовое обеспечение мер, направленных на стабилизацию ситуации в сфере жилищно-коммунального хозяйства".

Предполагается и направление средств из резервного фонда правительства в регионы для "софинансирования расходных обязательств субъектов РФ, возникающих при осуществлении региональных социальных доплат к пенсии в декабре 2021 года".

По данным пресс-службы, еще один вопрос повестки дня предстоящего заседания - "о выделении главным распорядителям средств федерального бюджета в 2021 году из резервного фонда правительства РФ бюджетных ассигнований для выплаты пенсий гражданам, уволенным с военной и приравненной к ней службы".

Оргвопросы

Кабинет министров намерен обсудить проект закона "О публично-правовой компании "Роскадастр". "Законопроект определяет порядок создания, правовое положение, цели деятельности, функции, полномочия и порядок управления деятельностью публично-правовой компании "Роскадастр", - сообщили в пресс-службе. В связи с образованием публично-правовой компании также планируется рассмотреть изменение в отдельные нормативные акты.

Сейчас в России работает Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр). В Росреестр входит Федеральная кадастровая палата, которая работает в сфере кадастрового учета, регистрации прав собственности и сделок с недвижимостью, ведет кадастровые карты, определяет координаты точек границ земельных участков, и Федеральный научно-технический центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных.

Предполагается, что также правительство рассмотрит проект постановления, который вносит изменения в положение о Федеральном агентстве по рыболовству. В пресс-службе отмечают, что документ "направлен на обеспечение системности исполнения Росрыболовством полномочия по согласованию заявлений о выдаче лицензий на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров и (или) выдачу заключений (разрешительных документов) в отношении живых водных биологических ресурсов, являющихся объектами рыболовства".

Разработаны и проекты постановлений об изменениях в положения о Министерстве просвещения и Министерстве науки и высшего образования. Документы нужен, поскольку до сих пор у ведомств не было полномочий по утверждению аккредитационных показателей по образовательным программам по согласованию с Рособрнадзором.