Кабмин запросил предложения по расширению ресурсов проектных офисов нацпроектов

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Правительство России поручило руководителям ведомственных проектных офисов нацпроектов представить предложения о дополнительных полномочиях, pecypcax и функционале, которые необходимы для достижения плановых параметров соответствующих проектов. Об этом говорится в протоколе совещания у вице-премьера - руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

"Руководителям ведомственных проектных офисов представить в Минэкономразвития России предложения: о дополнительных полномочиях, pecypcax и функционале, необходимых ведомственным проектным офисам для организации контроля и обеспечения 100% достижения плановых параметров соответствующих национальных проектов; об организационной модели, штатной численности и других решениях, необходимых для эффективной реализации функционала ведомственного проектного офиса в соответствии с функциональной структурой проектной деятельности; о повышении эффективности реализации национальных проектов, необходимых изменениях и дополнениях", - говорится в протоколе.

Минэкономразвития должно будет проанализировать предложения и представить соответствующий доклад до 22 ноября.

Помимо этого, департаменту организации проектной деятельности правительства РФ, руководителям национальных проектов поручено до 24 ноября "представить предложения по повышению эффективности межведомственного взаимодействия в рамках реализации федеральных проектов в составе национального проекта".

"Правительство ведет постоянный мониторинг исполнения национальных проектов, эффективности реализации мероприятий. Мониторинг осуществляется с помощью специальной автоматизированной системы, которая дает возможность следить за реализацией каждого проекта в мельчайших деталях и получать аналитические данные в самых разных разрезах. Это позволяет обеспечивать выполнение мероприятий всех национальных проектов в установленные сроки", - сказал ТАСС Григоренко.

По его словам, за словосочетанием "национальные проекты" скрывается большое количество конкретных дел. Он напомнил, что с начала реализации нацпроектов построено свыше 1 200 детских садов и 300 школ, отремонтировано более 50 тыс. км дорог. Только в текущем году сумма бюджетного финансирования нацпроектов равна 2,4 трлн рублей. "Исполнение бюджета на нацпроекты жестко контролируется. Мы внимательно следим за тем, чтобы каждый бюджетный рубль приносил результат", - добавил Григоренко.

О нацпроектах

Ключевые цели 14 национальных проектов, включая комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, обозначены в указе "О национальных целях развития РФ до 2030 года". Это задачи по сохранению здоровья и благополучия россиян, развитию возможностей для реализации и развития их талантов, по созданию безопасной и комфортной среды для жизни, возможностей для труда, а также задачи по цифровой трансформации.

Национальные проекты, инициированные президентом России Владимиром Путиным, реализуются с 2019 года. Изначально они были рассчитаны на период до 2024 года, однако впоследствии их продлили еще на 6 лет - до 2030 года.