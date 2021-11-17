Новый год на Таймс-сквер в Нью-Йорке смогут встретить только привитые или с медотводом

НЬЮ-ЙОРК, 17 ноября. /ТАСС/. Главная площадь Нью-Йорка - Таймс-сквер - будет открыта для вакцинированных горожан и туристов в новогоднюю ночь. Об этом объявил во вторник мэр города Билл де Блазио, выступление которого транслировалось онлайн.

Таймс-сквер является одним из популярных мест встречи Нового года у жителей Нью-Йорка и гостей города. Однако в прошлом году эта традиция была нарушена из-за пандемии коронавируса. "Мы рады сообщить, что намерены провести чудесную встречу Нового года на Таймс-сквер, со спусканием шара (традиционная церемония, когда огромный шар спускается по шпилю здания Уан-таймс-сквер, знаменуя приход Нового года) и всем остальным. Все это возвращается в полной мере, - сказал он. - Это будет просто потрясающе". "Мы ожидаем сотни тысяч участвующих, но для этого необходима вакцинация от коронавируса", - добавил он.

Как уточнил глава департамента здравоохранения города Дэвид Кокши, для участия в праздновании надо будет взять с собой сертификат о вакцинации и документ с фотографией. Если сделать прививку нельзя по медицинским причинам, будет необходимо представить отрицательный тест на коронавирус, сделанный не ранее чем за 72 часа до мероприятия. Для детей младше пяти лет подтверждение вакцинации требоваться не будет. Однако и они, и те взрослые, которые не смогли сделать прививку по медицинским противопоказаниям, должны будут носить маски. Вакцинированные смогут находиться на Таймс-сквер без маски.

В уточнении на сайте мэрии города указывается, что для посещения Таймс-сквер необходима полная вакцинация - то есть прививка двумя дозами двухкомпонентной вакцины или одной дозой однокомпонентной вакцины. После это должно пройти еще не менее двух недель для выработки иммунитета.

Нью-Йорк постепенно возвращается к жизни после пандемии. В городе хотя бы одну дозу вакцины получили более 80% жителей. Около 67% жителей прошли полную вакцинацию.

Первый раз праздник в центре нью-йоркского района Манхэттен массово отмечался в 1904 году и был приурочен к открытию штаб-квартиры газеты The New York Times. В честь издания один из небоскребов и сама площадь были переименованы. Во время первого празднования состоялся фейерверк, однако в 1907 году салюты в городе запретили, и газета стала встречать Новый год спуском гигантского шара со шпиля высотного здания. Впоследствии традиция запуска салютов была возобновлена.