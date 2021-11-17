Суд 23 декабря огласит приговор фигурантам дела о разбое с участием экс-сотрудников ФСБ

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Московский гарнизонный военный суд (МГВС) 23 декабря огласит приговор в отношении фигурантов уголовного дела о разбойном нападении с участием бывших сотрудников спецподразделений "Альфа" и "Вымпел" ФСБ России. Об этом ТАСС сообщила адвокат одного из подсудимых Ирина Добросельская.

"Приговор военный суд планирует огласить 23 декабря", - сказала собеседница агентства.

Ранее в ходе прений сторон в МГВС гособвинение попросило приговорить Александра Карелина и Дмитрия Капышкина к восьми годам колонии, а также назначить им штрафы в размере 100 тыс. рублей и 200 тыс. рублей соответственно, лишив их воинских званий майора и капитана запаса. Для Артура Власова прокурор запросил 12 лет колонии и штраф в размере 700 тыс. рублей, для Романа Оболенского и Владимира Урусова - по 10 лет со штрафом 500 тыс. рублей и 400 тыс. рублей, для Хетага Маргиева - девять лет и штраф в размере 100 тыс. рублей.

Для Дмитрия Казанцева гособвинитель запросил 11 лет со штрафом 700 тыс. рублей, для Дмитрия Чиквина - 9,5 года колонии со штрафом 300 тыс. рублей. Прокурор также попросил суд взыскать со всех бывших силовиков солидарно в пользу потерпевшего чуть более 97 млн рублей и обратить в его пользу в рамках заявленного им гражданского иска изъятые у обвиняемых почти 15 млн рублей.

На скамье подсудимых находится уволенные из спецслужб по отрицательным мотивам майор ФСБ Карелин, боец спецподразделения "Альфа" капитан Оболенский, сотрудник спецподразделения "Альфа" Урусов, сотрудник спецподразделения "Вымпел" Капышкин, старший инструктор спецподразделения "Альфа" Маргиев, сотрудник управления "К" ФСБ старший лейтенант Власов, сотрудник столичного УФНС Чиквин и безработный Казанцев. Уголовное дело слушается в МГВС в общем порядке более года. Предполагаемый заказчик нападения бизнесмен Борис Караматов, незаконно осуществлявший конвертацию валюты, и еще два фигуранта Николай Стефу и Артур Дзуцев объявлены в розыск, уголовное дело в отношении них выделено в отдельное производство.

Как следует из приговора первого осужденного по этому делу бывшего сотрудника прокуратуры Константина Жарова, подписавшего досудебное соглашение о сотрудничестве с военной прокуратурой, Караматов убедил бизнесмена, на которого впоследствии было совершено нападение, привезти деньги в банк "Металлург", где он арендовал помещение.

Дело о разбое

В ФСБ России сообщали о задержании совместно с МВД двух военнослужащих органов ФСБ, причастных к хищению денежных средств, принадлежащих частному предпринимателю. Было возбуждено уголовное дело по пунктам "а" и "б" ч. 4 ст. 162 УК РФ. Дело расследовалось военным следственным управлением Следственного комитета РФ по Москве.

Как следует из материалов дела, обвиняемые, действуя в составе организованной группы, под видом проведения оперативных мероприятий напали на территории банка "Металлург" на предпринимателя Александра Юмаранова, который был в сопровождении четырех человек, и похитили у него 136,5 млн рублей. По версии следствия, в группе нападавших было более десяти человек. Окончательное число фигурантов не установлено. Юмаранов в результате разбойного нападения не пострадал.

Фигуранты дела на стадии предварительного расследования почти все полностью или частично признали свою причастность к инкриминируемому преступлению, активно сотрудничали со следствием и частично погасили ущерб, причиненный потерпевшему. Никто из них не признал исковые требования потерпевшего. Позднее в суде обвиняемый Чиквин заявил, что вину не признает.