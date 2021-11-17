Долги по зарплате перед более чем 60 работниками погасили в поселке в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 17 ноября. /ТАСС/. Коммунальное предприятие в рабочем поселке Лазарев на севере Хабаровского края погасило задолженность по зарплате перед своими работниками после вмешательства прокуроров. Об этом сообщила прокуратура региона.

"Николаевской-на-Амуре городской прокуратурой в местном коммунальном предприятии выявлен факт наличия задолженности по заработной плате перед 61 работником в размере 3,5 млн рублей. По данному факту городским прокурором руководителю организации внесено представление об устранении нарушений законов и трудовых прав граждан", - говорится в распространенном сообщении. Задолженность перед работниками ресурсоснабжающей организации на территории рабочего поселка Лазарев погасили в полном объеме.

Отмечается, что в отношении компании и ее директора прокурором возбуждены дела об административном правонарушении по части 4 статьи 5.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях ("Невыплата в установленный срок заработной платы"), которые направлены для рассмотрения в Государственную инспекцию труда в Хабаровском крае.