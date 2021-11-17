Минвостокразвития планирует выделять на развитие Находки ежегодно до 1 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 17 ноября. /ТАСС/. Минвостокразвития планирует выделять до 1 млрд рублей на социальное развитие города Находки на юге Приморья. Об этом сообщает пресс-служба аппарата полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО).

"Минвостокразвития России планирует с 2022 года выделять на развитие социальной инфраструктуры Находки до 1 млрд рублей ежегодно в рамках плана социального развития центров экономического роста по линии единой субсидии", - говорится в сообщении.

Вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев напомнил, что поручение о развитии Дальнего Востока дал глава государства. "Прежде всего мы, конечно, начали с экономического развития. Но сегодня, когда объем частных инвестиций на Дальний Восток превысил 2 трлн рублей, есть возможность заниматься социальным развитием", - цитируют Трутнева в пресс-службе.

Ранее Юрий Трутнев поручил федеральным министерствам совместно с правительством Приморского края разработать проект плана комплексного социально-экономического развития Находкинского городского округа. Проект содержит 13 организационных мероприятий и 73 мероприятия по развитию инфраструктуры. Из 41 объекта капитального строительства по 18 проектно-сметная документация разработана или находится в стадии разработки, еще по семи объектам документация будет создана в 2022 году. Общий объем финансирования плана составит до 21,8 млрд рублей, в том числе 11,4 млрд рублей из федерального, 6,6 млрд рублей из регионального бюджета и 3,8 млрд рублей внебюджетных средств.

Среди основных направлений плана определено развитие жилищного строительства, модернизация объектов инфраструктуры, формирование комфортной и безопасной городской среды. Реализация плана подразумевает развитие системы образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, строительство и развитие объектов социальной инфраструктуры, охрану окружающей среды и экологическую модернизацию промышленно-логистического комплекса, развитие предпринимательства, в том числе в туристической сфере, реализацию научного, инновационного и технологического потенциала.