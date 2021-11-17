Суд в Еврейской АО отправил военнослужащего в колонию-поселение за избиение сослуживца

ТАСС, 17 ноября. Суд в Еврейской автономной области приговорил военнослужащего к 10 месяцам колонии-поселения за избиение сослуживца. Об этом сообщили журналистам в Военном следственном управлении Следственного комитета РФ по Восточному военному округу.

"Доказательства, собранные военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Биробиджанскому гарнизону, признаны судом достаточными для вынесения приговора военнослужащему по контракту <...> рядовому Жамшиду Отахонову за совершение преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 335 УК РФ ("Нарушение уставных взаимоотношений между военнослужащими с причинением средней тяжести вреда здоровью"). <...> Биробиджанским гарнизонным военным судом Отахонов признан виновным в совершении инкриминируемого преступления и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении", - говорится в распространенном сообщении. Он полностью признал свою вину.

Инцидент произошел в июле этого года в казарме. Осужденный сломал челюсть сослуживцу, нанеся ему несколько ударов за то, что тот якобы проявил неуважение, вмешавшись в его разговор с другим военнослужащим.