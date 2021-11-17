"Известия": ОНФ попросил Росгвардию проверить занижение стоимости охраны соцучреждений

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Бюро расследований "Общероссийского народного фронта" (ОНФ) обратилось к руководству Росгвардии с просьбой провести проверку охраны школ, больниц, вузов, детских садов и других социальных учреждений, которые сегодня серьезно занижают стоимость соответствующих услуг. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на исследование ОНФ по изменению цен заключенных контрактов.

Газета сообщает, что бюро расследований проверило 50 организаций, которые занижают цены на оказание услуг охраны.

"Выяснилось, что ряд торгов завершается снижением стоимости услуг охраны вплоть до 79%. Это совершенно ненормальная ситуация, которая потенциально несет угрозу безопасности граждан", - сообщил "Известиям" руководитель Бюро расследований ОНФ Валерий Алексеев.

Он также добавил, что общая сумма всех закупок составила 1,18 млрд рублей, а общее снижение - 549,9 млн. Такой показатель является катастрофой с точки зрения проведения торгов, пояснил Алексеев.

В исследовании приводится пример ГБУЗ "Городская больница Анапы" в Краснодарском крае. Ее начальная цена охраны по контракту в результате аукциона снизилась с 10,25 млн до 3,38 млн рублей. В Кировской области - медицинский университет: с 22,5 млн до 6,29 млн рублей. В Москве - государственный технический университет им. Н. Э. Баумана: с 91,99 млн до 58,41 млн рублей.

ОНФ предлагает изменить процедуру проведения закупок на оказание услуг по охране социальных и бюджетных учреждений. Они убеждены, что ее нужно проводить с помощью электронных торгов, а не в формате аукциона.