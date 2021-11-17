Впервые на юге Дальнего Востока зафиксировали на видео медузу самого крупного вида

ВЛАДИВОСТОК, 17 ноября. /ТАСС/. Специалисты подводной съемки впервые на юге Приморского края в Дальневосточном морском заповеднике смогли зафиксировать на видео волосистую цианею - это самый крупный вид медуз в мире, сообщила в среду пресс-служба организации.

"Впервые в Дальневосточном морском заповеднике (под управлением ФГБУ "Земля леопарда") попала на видео волосистая цианея. Это самая крупная в мире медуза, которая способна достигать двух метров в диаметре купола и иметь щупальца длиной до 30 м. Ценные кадры добыл известный подводный оператор Дмитрий Рудась", - говорится в сообщении.

Кадры получены в прибрежной полосе заповедника. На видео отметилась молодая особь с диаметром купола около 70 см. Прохладное время года для медуз считается благоприятным периодом. При высоких температурах воздуха эти особи могут погибнуть, поэтому обитают в основном на больших глубинах, где их сложнее зафиксировать. В Приморском крае цианея волосистая обитает в Уссурийском, Амурском заливах, а также в заливе Петра Великого.

Дальневосточный морской заповедник создан в 1978 году для сохранения более 5 тыс. видов животных и растений залива Петра Великого, юга Дальнего Востока. В сентябре 2003 года заповедник получил статус биосферного резервата ЮНЕСКО. В 2020 году территория и акватория заповедника передана под управление национального парка "Земля леопарда".