Авиарейсы на север Хабаровского края задержали из-за непогоды

ХАБАРОВСК, 17 ноября. /ТАСС/. Рейсы в самый северный населенный пункт Хабаровского края поселок Охотск задержаны из-за непогоды. Об этом сообщается в телеграм-канале хабаровского аэропорта.

В частности, задержаны рейсы Хабаровск - Николаевск-на-Амуре - Охотск за 14 ноября по метеоусловиям аэропорта назначения. Задержаны также еще два рейса в Охотск за 15 и 16 ноября. Самолеты, как ожидается, должны вылететь вечером в среду. Непогода там сохраняется последние несколько дней. Условия неблагоприятны для полетов и сегодня.

По данным Дальневосточного Гидрометцентра, которые приводятся на сайте ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, в северных районах, в том числе в Николаевском, Ульчском и Охотском районах местами отмечается снег, ветер скоростью 2-13 м/с, на Охотском побережье фиксируются порывы до 15-20 м/с.

Помимо этого, в хабаровском аэропорту также задержан вылет в город Оха на Сахалине из-за непогоды на месте.