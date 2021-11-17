В Иркутской области из ковидного госпиталя уволили врача после конфликта с пациентом

ИРКУТСК, 17 ноября. /ТАСС/. Врача ковидного госпиталя в городе Тулуне Иркутской области уволили после конфликта с пациентом и оскорбительных высказываний в его адрес. Об этом в среду сообщается в официальной группе администрации города в соцсети "ВКонтакте" .

В социальных сетях распространяется видео, на котором пациент ковидного госпиталя в Тулуне нецензурно высказывается и возмущается, что врачи вовремя не начали прием пациентов. Одна из медработниц грубо высказалась в ответ на претензии.

"В понедельник в инфекционном отделении произошла некрасивая сцена с участием врача и пациента, которую сняли на видео и выложили в Сеть. Конечно, это недопустимо. <…> По словам Елены Владимировны (главврача больницы), врач из ковидного госпиталя, которая повела себя некорректно, уже уволена, несмотря на кадровый дефицит", - говорится в сообщении.

Пациент, с которым у медика произошел конфликт, также понесет ответственность за произошедшее. По словам мэра, решается вопрос о привлечении мужчины к ответственности за появление в общественном месте в нетрезвом виде и за использование ненормативной лексики.

"Многие тулунчане, если верить сообщениям в социальных сетях, не верят возросшей нагрузке на медицинский персонал. Елена Гусевская, главный врач больницы, пояснила, что на сегодня в больнице работает меньше половины врачей от общей численности по штатному расписанию - 74 из 195. Врачи вынуждены работать в несколько смен, иначе больным просто некому будет помочь. При графике работы до 16:00 врачи ведут прием до последнего пациента", - сообщила администрация Тулуна.

В Иркутской области за последнюю неделю осложнилась эпидемическая ситуация. Ежедневный прирост заболевших составляет порядка 580 человек, на прошлой неделе ежедневно обновлялся суточный максимум заразившихся ковидом. По данным на 16 ноября, в регионе за время пандемии подтвердилось 130 946 случаев инфицирования. В больницах находится 5 351 пациент. Выздоровели за время пандемии 109 173 человека, умер 5 951.