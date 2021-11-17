Систему погодного регулирования при подаче тепла внедряют в Приамурье

БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 ноября. /ТАСС/. Система погодного регулирования для экономии до 30-35% тепловой энергии для отопления и подогрева воды внедряется в городских зданиях Амурской области. Это позволит сэкономить на оплате услуг ЖКХ, сообщила в среду пресс-служба правительства региона.

"Система погодного регулирования помогает обеспечить оптимальный режим подачи тепла в дома. За счет регулирования режима подачи отопления складывается значительная экономия средств на оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства <…>. В качестве пилотных по внедрению систем погодного регулирования на 2021 год выбраны Благовещенск, Тында и Благовещенский район", - говорится в сообщении.

По информации министерства жилищно-коммунального хозяйства, в Благовещенске в качестве пилотного проекта выбран Амурский колледж транспорта и дорожного хозяйства. В планах и установка системы в здании Амурского театра кукол и в школе №12 города Благовещенска.

"Энергосбережение в первую очередь - экономия бюджетных средств на оплате услуг ЖКХ. Средства, которых не хватает на какие-либо цели, можно сэкономить благодаря выстроенной работе по энергосбережению, немаловажную роль здесь играет установка приборов учета в учреждениях. Пока не будет понимания, сколько средств расходуется, невозможно сэкономить средства на оплате коммунальных услуг. Необходимо разработать программы энергосбережения и повышения энергоэффективности по каждому муниципалитету, они должны содержать экономические расчеты по каждому мероприятию", - цитирует пресс-служба слова губернатора Амурской области Василия Орлова.

По данным министерства жилищно-коммунального хозяйства, по программе "Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности" за период с 2013 по 2020 годы был проведен комплекс мероприятий на сумму более 2,3 млрд рублей. Средства направлены на установку приборов учета теплоэнергии, теплоизоляцию трубопроводов, модернизацию котельных, установку энергосберегающих ламп уличного освещения, утепление многоквартирных домов и снижение потерь электроэнергии. После проведенных работ удалось сэкономить более 615 млн рублей на оплате коммунальных услуг и электроэнергии.