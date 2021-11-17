Облачная погода, гололедица и около нуля градусов ожидаются в Москве 17 ноября

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков, местами гололедица и около нуля градусов ожидаются в Москве в среду. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет минус 1 - плюс 1 градус. В ночь на четверг температура воздуха может опуститься до минус 4 градусов.

Ветер западный, юго-западный, 3-8 м/с. Атмосферное давление составит около 755 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура будет колебаться в пределах минус 3 - плюс 2 градусов. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки минус 6 градусов.