В Приангарье к 2025 году отремонтируют 50% региональных дорог опорной сети России

ИРКУТСК, 17 ноября. /ТАСС/. Около 50% дорог регионального значения Иркутской области, входящих в опорную сеть РФ, планируется привести в нормативное состояние до конца 2024 года. Предстоит отремонтировать и реконструировать порядка 1 тыс. км, сообщила в среду пресс-служба правительства региона.

"Около 1 тыс. км автомобильных дорог Иркутской области, которые входят в опорную сеть, приведут в нормативное состояние до конца 2024 года. На них проведут работы по реконструкции, ремонту, капитальному ремонту", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ТАСС уточнили, что всего в Иркутской области в опорную сеть РФ вошли 2,2 тыс. км дорог регионального значения. Со ссылкой на губернатора Игоря Кобзева пресс-служба сообщила, что одна из дорог, которая должна быть приведена в нормативное состояние в приоритетном порядке, это трасса протяженностью 245 км, связывающая два крупных промышленных города - Братск и Усть-Илимск.

В Иркутской области в опорную сеть РФ вошли 26 участков автомобильных дорог федерального и регионального значения. С учетом дорог федерального значения общая протяженность этих участков составляет более 3,9 тыс. км. Они имеют важное значение для транспортной доступности, связывают районные центры, ведут к промышленным, экономическим и культурным объектам. В нормативном состоянии находится 60,7% из них. По нацпроекту "Безопасные качественные дороги" к концу 2030 года этот показатель должен достигать не менее 85%.

Нацпроект "Безопасные качественные дороги" призван сделать дороги страны комфортными и безопасными. Основная цель нацпроекта - снизить смертность в результате ДТП в 3,5 раза.