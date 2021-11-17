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Самый большой в мире памятник Николаю Чудотворцу открыли после реконструкции на Чукотке

Подрядная организация заменила поврежденные плиты и облицовку монумента

ТАСС, 17 ноября. Памятник Николаю Чудотворцу, который считается самым большим в мире монументом этому святителю, открыли после реконструкции в Анадыре. Работы велись по нацпроекту "Жилье и городская среда", сообщили ТАСС в мэрии окружной столицы Чукотки.

"Ремонт начался в сентябре, на реконструкцию было выделено более миллиона рублей, в том числе и в рамках профильного нацпроекта. Подрядная организация заменила поврежденные плиты и облицовку монумента, несмотря на все сложности с погодными условиями и навигацией в этом году", - уточнили в мэрии Анадыря.

Также в этом году в Анадыре благодаря нацпроекту был отремонтирован памятник "Чукотка - фронту".

Памятник Николаю Чудотворцу на Чукотке - самый большой в мире памятник этому святителю. Его высота составляет более 25 м, из них на поверхности находится 10 м, а большая часть железобетонного монолитного постамента уходит в вечную мерзлоту.

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