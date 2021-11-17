В Якутске открыли после ремонта по нацпроекту окружное шоссе

ЯКУТСК, 17 ноября. /ТАСС/. Проезд по окружному шоссе в Якутске открыт в среду, работы по капитальному ремонту участка шоссе шли по нацпроекту "Безопасные качественные дороги".

"Сегодня для Якутска очень важное событие с точки зрения его транспортной составляющей. Многие годы, если не десятилетия, руководство города, жители, конечно же, нуждались в том, чтобы окружное шоссе наше стало отвечать современным требованиям. <…> Работы начались еще в 2016 году", - сказал журналистам на открытии глава Якутии Айсен Николаев. Глава региона добавил, что всего на работы направили около 800 млн рублей.

Как уточнили в региональном правительстве, дорога протяженностью 4,2 км стала четырехполосной, параллельно с дорогой велось обустройство улицы, велодорожек и тротуаров. Окружное шоссе снимет проблему въезда большого количества фур в Якутск, также нагрузка на городские дороги существенно снизится, добавили в пресс-службе.

Работы шли по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Всего за пять лет реализации национального проекта в Якутске до 2024 года будет построено и приведено в нормативное состояние 85% дорог. В мэрии Якутска сообщали, что за три года в нормативное состояние приведены свыше 100 км дорог городской агломерации.