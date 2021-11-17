В КЧР заявили, что технологии позволяют эффективнее продвигать туристический бренд региона

ТАСС, 17 ноября. Постпредство Карачаево-Черкесии при президенте РФ в Москве считает, что использование современных технологий для популяризации бренда республики позволит раскрыть ее туристический потенциал. В качестве инструмента используется создание GIF-стикеров с изображением символики и различных достопримечательностей республики.

"Для республики со статусом курортного региона, коим является Карачаево-Черкесия, использование современных технологий в популяризации и продвижении бренда региона является одной из основных составляющих в раскрытии собственного туристического потенциала", - сообщила пресс-служба постпредства в ответе на запрос ТАСС.

Отмечено, что ранее был запущен проект анимированных GIF-стикеров с изображением символики и различных достопримечательностей республики. Проект посвящен предстоящим торжествам в честь 100-летия региона и позволяет виртуально познакомиться с местными красотами.

Также в Москве на одном из бульваров до конца года будет организована фотовыставка, посвященная уникальной природе и достопримечательностям республики. По оценке пресс-службы, выставка позволит ознакомить жителей и гостей столицы с уникальными природными данными региона и повысить спрос на туристский продукт Карачаево-Черкесии.

За 2020 год КЧР посетили более 1,5 млн туристов. Самыми популярными местами для отдыха остаются курорты "Архыз" и "Домбай", Тебердинский биосферный заповедник и туркомплекс "Медовые водопады".

Карачаево-Черкесская автономная область была образована 12 января 1922 года. В 1991 году ее преобразовали в Карачаево-Черкесскую Советскую Социалистическую Республику в составе РСФСР. Нынешнее название регион получил в декабре 1992 года.