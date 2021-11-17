Заповедники Оренбуржья приняли свыше 2 тыс. туристов, несмотря на пандемию

ОРЕНБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Гостями заповедников "Оренбургский" и "Шайтан-Тау" в Оренбургской области в 2021 году стали около 2 000 человек, число туристов возросло, несмотря на связанные с пандемией коронавируса ограничения и аномальную жару в регионе. Об этом сообщила ТАСС директор ФГБУ "Заповедники Оренбуржья" Рафиля Бакирова.

"Туристов приехало в 5,5 раз больше, чем в прошлом году. Для нас эта цифра значительная, учитывая, что несколькими годами ранее мы большую часть туристов собирали за счет фестиваля "Дыхание степи" и прочих крупных мероприятий, в этот раз это были индивидуальные туристы или малые группы", - сказала она, отметив, что до пандемии заповедники максимально в сезон принимали около 1 тыс. туристов.

В начале сезона заповедники рассчитывали значительно увеличить число туристов - до 12 тыс. человек, о чем ТАСС сообщал ранее. Сделать этого не удалось из-за запрета на массовые мероприятия, а также аномально жаркого и сухого лета в Оренбуржье. В регионе около четырех месяцев не было дождей, температура воздуха часто поднималась выше плюс 40 градусов, действовал режим высокой или чрезвычайной пожарной опасности. При этом заповедники принимали туристов с мая по октябрь.

"В абсолютном масштабе в сравнении с другими особо охраняемыми природными территориями цифры (количество туристов) небольшие, но, если учитывать расстояния, климатические условия и в принципе сами условия степи, то надо понимать, что эта цифра колоссальная по своему значению для заповедника, куда раньше практически никто не приезжал", - объяснила Бакирова.

Основными точками притяжения в заповедниках, по словам руководителя учреждения, стали комплексы "Атмосфера. Степь" и "Горный дуб". Первый привлекает возможностью побывать в единственном в России Центре реинтродукции лошади Пржевальского и увидеть дикие табуны, второй - эталонными дубравами лесостепи на крайнем южном отроге Уральских гор. Сотни туристов прошли по новой экологической тропе "Путь к цапле", тропе "Дыхание степи", а также проехали на автомобиле по маршруту фотосафари "Бандитские горы". Высокой популярностью пользовались реконструированные в "Горном дубе" домики, откуда гости отправлялись в путь по маршруту "Летопись природы" заповедника "Шайтан-Тау".

Как отмечает Бакирова, сезон был достаточно тяжелым с точки зрения погодно-климатических условий. Так, на территории заповедников произошло два крупных природных пожара, еще десятки возгораний были остановлены на сопредельных территориях. Площадь пожара в заповеднике "Шайтан-Тау" составила 30 га, с огнем на сопредельных территориях в Оренбургской области и Республики Башкортостан боролись почти десять дней. Второй пожар произошел в Предуральской степи, где обитают лошади Пржевальского. Его тушили трое суток, выгорело 1,5 тыс. гектаров степи в заповеднике и десятки тысяч на сопредельной территории, но животные и туристическая инфраструктура не пострадали.

О заповедниках Оренбуржья

Государственный природный заповедник "Оренбургский" учрежден 12 мая 1989 года, в его состав входят пять участков, расположенных в пяти муниципальных районах Оренбургской области: "Таловская степь", "Буртинская степь", "Айтуарская степь", "Ащисайская степь", "Предуральская степь". Общая площадь заповедника, согласно информации на сайте учреждения, составляет 38 191 га, он создан с целью сохранения и восстановления эталонных равнинных, холмисто-увалистых и низкогорных степей. На территории участка "Предуральская степь" работает Центр реинтродукции лошади Пржевальского.

Заповедник "Шайтан-Тау" расположен на севере Кувандыкского городского округа Оренбургской области и является одним из самых молодых заповедников в России (создан 9 октября 2014 года) и одним из самых маленьких на Урале (6 726 га). Он располагается в середине одноименного хребта на правобережной части реки Сакмары. Главная ценность "Шайтан-Тау" - эталонные дубравные лесостепи, лучшие по степени сохранности на всем пространстве восточно-европейской лесостепи от Прикарпатья до Южного Урала.