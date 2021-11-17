Дизайн-код центральных улиц Нальчика предусмотрит сохранение исторического облика

НАЛЬЧИК, 17 ноября. /ТАСС/. Власти и общественные организации Нальчика разрабатывают дизайн-коды центральных улиц, каждая из которых сохранит свой исторический облик. Утвердить их планируют до конца года, сообщил в среду ТАСС мэр Нальчика Таймураз Ахохов.

"У нас есть дизайн-код центральных улиц, но пока мы его не утвердили, поскольку еще продолжается дискуссия между архитекторами и дизайнерами. До конца года мы рассчитываем утвердить. Несмотря на наличие единых подходов и стандартов, все же думаем, уместнее будет сохранить исторические облики определенных улиц, подчеркнув их особенности", - сказал собеседник агентства.

В то же время институт развития города "Арт-зал "Платформа" ужа разработал дизайн-код пешеходной части исторической улицы Кабардинская, расположенной в центре города. Уже началась необходимая работа с предпринимателями. Дизайн-код этой улицы подразумевает сохранение старинного стиля с включением национальных мотивов, в том числе орнаментов и рисунков.

"Однако такой подход, как нам кажется, будет не совсем приемлем в других районах, поэтому дизайн-код для каждой улицы должен быть свой, уникальный. Например, мы обсуждаем сейчас проекты на улицах Ленина, Кулиева, Малбахова. Дизайн-код предусмотрит, в частности, места, где можно повесить вывеску, баннер, определит их размер, формы букв и другие особенности. Мы планируем до конца года еще раз на них посмотреть и утвердить их", - заключил градоначальник.

Ранее был разработан мастер-план развития территории курорта федерального значения "Нальчик", который учтет туристические приоритеты. Как отмечалось, разработанный мастер-план - это стратегия развития, которая перейдет в градостроительный документ.

Бальнеологический и климатический курорт федерального значения "Нальчик" специализируется в лечении и профилактике болезней системы кровообращения и нервной системы, костно-мышечной системы и соединительной ткани, органов пищеварения, мочеполовой системы, болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушений обмена веществ, а также болезней кожи и подкожной клетчатки.