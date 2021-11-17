Первые баки для раздельного сбора отходов закупили в регионах России

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Регионы РФ приступили к закупкам контейнеров для раздельного сбора отходов, на что правительство РФ выделило субсидии в размере 1 млрд рублей, сообщает в среду пресс-служба Российского экологического оператора (РЭО).

"В 2021 году правительство РФ выделило средства 46 субъектам РФ на новые баки для раздельного сбора отходов. РЭО поручено проконтролировать целевое расходование средств. Большинство субъектов, в которые направили средства по субсидии, уже приступили к процессу закупки контейнеров. Шесть регионов - Калининградская, Брянская и Пензенская области, Башкортостан, Кабардино-Балкария и Красноярский край - уже провели закупки и приступили к поставке. В течение месяца контейнеры для раздельного сбора будут поставлены в еще 16 регионов", - цитирует пресс-служба главу РЭО Дениса Буцаева.

По его словам, в то же время в восьми регионах есть риск несвоевременного проведения всех процедур. РЭО со своей стороны предоставил регионам необходимые рекомендации, чтобы не было допущено срыва сроков. На сегодняшний день не определены даты поставок контейнеров и дата заключения контрактов с поставщиками в Ленинградской области и Чукотском автономном округе. Помимо них, из-за несвоевременного проведения конкурсных процедур и длительного заключения соглашений такой риск имеют Приморский край, Иркутская, Курская, Псковская, Саратовская и Ульяновская области.

"В Калининградской области и Республике Башкортостан муниципальные образования регионов приобрели баки в количестве 1 178 штук, и по субсидии они претендуют на возмещение понесенных затрат. Первые 60 контейнеров для раздельного сбора приобрела Брянская область, они уже поступили в регион. Закупки также объявили 30 регионов, еще 10 заканчивают подготовку документации. В декабре ожидаются поставки в остальные регионы", - уточнили в РЭО.

В начале октября 2021 года правительство РФ выделило 1 млрд рублей на закупку контейнеров для раздельного сбора отходов в российских регионах. Средства направили в 46 регионов, планируется приобретение 65,5 тыс. контейнеров. До 2024 года необходимо дополнительно закупить около 800 тысяч баков для раздельного сбора.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2024 году только по нацпроекту "Экология" планируется построить 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. Новые национальные цели ставят высокую планку по созданию системы обращения с отходами к 2030 году. Планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов, только 50% будут отправляться на захоронение.