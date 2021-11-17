Ассоциация онкологов РФ подписала соглашение о сотрудничестве с коллегами из Сирии

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Ассоциация онкологов России подписала с сирийскими коллегами соглашение о сотрудничестве, в рамках которого делегация молодых специалистов из Сирии приедет в РФ для обмена опытом. Об этом заявил глава ассоциации, директор НМИЦ радиологии, главный внештатный специалист - онколог Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн в эфире телеканала "Россия-24".

"Ассоциация онкологов России подписывает с сирийской ассоциацией онкологов соглашение о сотрудничестве. <...> Очень важное событие: первая делегация сирийских курсантов, уже последипломников, приедет к нам для обмена опытом и обучения на рабочем месте", - сказал он.

Каприн отметил важность взаимодействия в подобном формате, так как это свидетельствует о доверии в профессиональном сообществе.