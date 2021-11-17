Специалисты московских семейных центров оказали услуги более 1,5 млн раз с начала года

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Психологические консультации, правовая и адресная помощь стали наиболее востребованными услугами в организациях поддержки семьи и детства "Мой семейный центр" в Москве. Всего с начала года специалисты центров оказали москвичам услуги более 1,5 млн раз, сообщается в среду на официальном сайте мэра Москвы.

"С начала года специалисты организаций поддержки семьи и детства "Мой семейный центр" оказали более 1,5 млн услуг. Наиболее востребованными из них были психологические консультации, правовая и адресная помощь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что юристы, медиаторы и юрисконсульты семейных центров оказали услуги более 1,2 млн раз, которые были направлены на решение трудностей в отношениях между родителями и детьми.

Кроме того, в семейных центрах психологи проводят индивидуальные и семейные консультации, направленные на установление доверительного общения между членами семьи. Также в Москве действует 11 окружных служб медиации.

При финансовых сложностях семьи с детьми могут обратиться в "Мой семейный центр" за бытовой помощью или оформлением электронных социальных сертификатов для покупки продуктов. Сотрудники семейных центров оказали адресную помощь уже около 140 тыс. раз, правовые услуги - 50 тыс. раз.