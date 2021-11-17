Искусственные водоемы помогли лошадям Пржевальского пережить засушливое лето в Оренбуржье

ОРЕНБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Созданные на средства гранта Всемирного фонда дикой природы (WWF) водопои для полувольной популяции лошади Пржевальского в заповеднике "Оренбургский" позволили краснокнижным диким животным пережить жаркое и засушливое лето, когда температура неоднократно поднималась выше плюс 40 градусов, а многие естественные водоемы пересохли. Об этом сообщил ТАСС руководитель Центра реинтродукции лошади Пржевальского Евгений Булгаков.

"Мы создали два водопоя скважинного типа с насосами, работающими на солнечной энергии, запустили их и сделали это очень своевременно, потому что это лето было очень жарким, и у нас осталось только два постоянных естественных водоема, остальные пересохли уже в середине лета. Искусственные водоемы работают, и лошади активно ими пользуются", - сказал он.

На территории заповедника, где обитают лошади Пржевальского, как отметил Булгаков, летом 2021 года был зафиксирован рекорд, когда температура воздуха на протяжении трех дней держалась на отметке плюс 47 градусов. При этом температура выше 30 градусов фиксировалась практически все лето, дождей с мая по август практически не было.

"Мы проводили ежедневный мониторинг и каждый раз поражались, насколько лошадям Пржевальского все равно на эту жару. Жеребята в плюс 40 градусов резвились, как дети, взрослые особи занимались своими обычными делами: паслись. Единственно, они гораздо чаще ходили на водопой. Если в обычное лето они ходили к водоемам 1-2 раза в день, то этим летом 3-4 раза ходили пить и гораздо больше отдыхали, то есть просто стояли на пыльниках, дремали", - описал происходящее в заповеднике руководитель центра.

Традиционно сотрудники Центра реинтродукции готовы помогать лошадям Пржевальского перенести и суровую зиму в степи. Для этого заготовили сено, скосив траву на специально выделенных участках заповедника. Причем объемы заготовки увеличили после появления в 2021 году 15 жеребят, что является рекордом. Также оренбургские фермеры поставили три тонны овса для организации мониторинга лошадей Пржевальского, что стало своевременным подарком в условиях дефицита этого корма на фоне засухи в регионе.

Лошади Пржевальского в оренбургских степях

Лошадь Пржевальского занесена в Красную книгу Российской Федерации, Красный список международного союза охраны природы и в первое приложение Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES). Последним местом обитания этих животных была западная Монголия. Существующее современное поголовье берет начало от животных, отловленных в Монголии в 1899-1903 годах. По данным Международной племенной книги, в настоящий момент численность вида составляет около 3 тыс. голов.

Участок "Предуральская степь" заповедника "Оренбургский" считается последним в России единым крупным естественным участком не распаханной типичной ковыльной степи. В 2015 году здесь стартовала программа создания полувольной популяции лошади Пржевальского в естественной природной среде обитания. С 2015 по 2017 год на территорию участка прибыли три группы животных из биорезерватов Франции и Венгрии, с 2018 года здесь появились на свет первые жеребята. К началу зимы Центр реитродукции подходит в составе 69 особей, которые живут в четырех гаремных и двух холостяковых группах. При этом 15 жеребят появились на свет в 2021 году, что является рекордным показателем для заповедника.