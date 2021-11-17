Участники молодежного форума из шести стран обсудят в Омске пандемию и проблемы экологии

ОМСК, 17 ноября. /ТАСС/. Более 100 участников из 11 регионов России и пяти стран обсудят в Омске проблемы борьбы с пандемией коронавируса, вопросы экологии и урбанизации городов на открывшемся 17 ноября форуме молодых лидеров "Россия - Центрально-Азиатский регион".

"Этот форум проводится впервые на территории Российской Федерации с участием всех стран-участников Центрально-Азиатского региона. Это Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. <…> Наш форум пройдет по трем направлениям: это тема городских инноваций, благоустройства. Второе направление - это практики общественных добровольческих организаций в борьбе с пандемией коронавируса. Третья тема - роль молодежи в сохранении экологии", - сказала на церемонии открытия форума член молодежного совета Шанхайской организации сотрудничества, член наблюдательного совета проектного офиса "Россия-Центрально-Азиатский регион" Татьяна Селиверстова.

По словам губернатора Омской области Александра Буркова, Омск называют воротами в Центральную Азию. "Сотрудничество со всеми государствами этого региона для нас является стратегически значимым, мы им дорожим и заинтересованы в его дальнейшем развитии. Для этого важно, чтобы традиции партнерства переходили из поколения в поколение", - сказал он.

Руководитель управления методологического обеспечения молодежных ресурсных центров научно-исследовательского центра "Молодежь" (Республика Казахстан) Чингис Бескемпиров подчеркнул, что повестка форума очень актуальна для всех стран-участниц форума. "Весь мир столкнулся с пандемией и вопросами, которые возникли в постковидный период. Молодежь - это основная сила государств, поэтому возможность обмена лучшими практиками, своим проектами даст большой импульс в решении этих проблем", - сказал он журналистам.

Из представленных проектов выберут лучшие, которые в 2022 году войдут в план работы проектного офиса "Россия-Центрально-Азиатский регион" , действующего в Омске, рассказал журналистам заместитель руководителя Росмолодежи Андрей Платонов. "Дальше мы будем думать о ресурсном обеспечении этих проектов совместно с коллегами из других стран и смотреть на интеграцию этих проектов в нашу международную деятельность в целом", - пояснил он.