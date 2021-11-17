WWF предлагает запретить промышленный лов кеты в Амуре и Амурском лимане на четыре года

ХАБАРОВСК, 17 ноября. /ТАСС/. WWF России считает необходимым запретить промышленный лов летней и осенней кеты в Амуре и Амурском лимане из-за ситуации с популяцией лосося. Об этом сообщили журналистам в Амурском филиале организации.

Оставшиеся в Амурском бассейне дикие популяции тихоокеанского лосося страдают от перелова и браконьерства, рубок леса по берегам рек, проектов по разработке золота и других полезных ископаемых. Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев ранее на этой неделе сообщил, что объем вылова лосося в 2021 году стал самым низким за последние шесть лет. Рыбу не смогли заготовить ни предприятия, ни коренные малочисленные народы, им планируют оказать поддержку. На реке ввели некоторые ограничения по орудиям лова и срокам вылова, но тенденция к снижению объемов добычи сохраняется.

"Ввести запрет на промышленный лов летней и осенней кеты в Амуре и Амурском лимане минимум на четыре года до получения научного обоснования, основанного на данных полевых обследований основных нерестилищ, с учетом количества отнерестившихся рыб. <...> Обеспечить обязательное проведение государственной экологической экспертизы материалов, обосновывающих объемы добычи (вылова) анадромных видов рыб по конкретным водным объектам и их частям для осуществления различных видов рыболовства через внесение соответствующих изменений в законы о рыболовстве и закон об экологической экспертизе", - говорится в распространенном сообщении.

Отмечается, что также необходимо создать рыбохозяйственные заповедные зоны на важных участках основных нерестовых притоков. В 2021 году официальной рыбохозяйственной наукой к вылову рекомендовали 13 тыс. т амурской осенней кеты, но рыбакам удалось поймать только чуть больше трети - 5,7 тыс. т. Ранее, в 2019-2020 годах, удалось освоить только половину от прогнозов.

Изучение воспроизводства

"В последние годы прогнозы ХабаровскНИРО на подходы тихоокеанских лососей в Амур в несколько раз превышают их реальные запасы. После ликвидации контрольно-наблюдательных станций на Амуре учет объективной численности рыб на нерестилищах силами официальной рыбохозяйственной науки стал невозможен. В связи с этим невозможной стала корректная оценка коэффициентов ската молоди и возврата лососей в Амур. Однако при регулировании лова нельзя применять теоретический расчет. Промахи с прогнозами подходов лососей приводят к тому, что рыбаки не могут выбрать свою законную квоту, а нерестилища уже четвертый год пустуют", - приводятся в сообщении слова координатора проектов по особо охраняемым природным территориям Амурского филиала WWF России Ольги Чеблуковой.

По данным организации, для правильного прогнозирования величины подходов лососей обязательно должны использоваться данные о количестве рыб на нерестилищах. При поддержке Амурского филиала WWF России четвертый год добровольцы Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края и независимые ихтиологи работают над изучением воспроизводства популяций диких лососей на Амуре. По осенней кете в 2020 году среднее заполнение нерестилищ составило 2,6 экземпляров, в 2019 году - 0,9 экземпляров, в 2018 - 0,1 экземпляров рыб на 100 кв.м площади нерестилищ при норме около 50 рыб. В 2021 году обследования нерестилищ осенней кеты еще продолжаются, но есть данные по заполнению нерестовых притоков Горин, Гур и Анюй - оно нулевое.