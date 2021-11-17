QR-коды медотвода в Татарстане начнут действовать с 22 ноября

КАЗАНЬ, 17 ноября. /ТАСС/. Документы о медицинском отводе от вакцинации против новой коронавирусной инфекции с QR-кодами начнут выдаваться в Татарстане с 22 ноября. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минздрава Татарстана.

"По приказу Минздрава России QR-код с медотводом будет доступен на портале Госуслуг, но действовать приказ начнет лишь с февраля. В Татарстане же эта система начнет действовать с 22 ноября. То есть пока в медорганизациях республики будут выдавать лишь бумажные документы о медотводе", - сообщили в Минздраве.

Планируется, что этот документ будет выдаваться, как на бумаге, так и в электронном варианте.

"Выдача медицинского отвода будет выдаваться строго на основании инструкции по применению вакцины для профилактики коронавирусной инфекции. В инструкции говорится о том, что противопоказанием к вакцинации является обострение инфекционных и неинфекцонных заболеваний", - передает пресс-служба слова главного эпидемиолога, специалиста по иммунопрофилактике Минздрава республики Дмитрия Лопушова.

Выдавать документ будут лишь при лабораторных и инструментальных исследованиях, а не только со слов пациента. Жители, у которых уже есть на руках справка от врача о том, что им нельзя прививаться, должны будут переоформить документ, чтобы там был QR-код.

Планируется, что новые образцы будут выдавать в поликлиниках, однако пока бежать в участковому врачу не следует - система еще отрабатывается.