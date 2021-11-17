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Суд удовлетворил иск мэрии Анапы о возврате 25 участков на береговой линии у моря

Удалось установить незаконность отчуждения земли

КРАСНОДАР, 17 ноября. /ТАСС/. Анапский районный суд удовлетворил иск мэрии города к физическим лицам о возврате в муниципальную собственность 25 земельных участков, находящихся на береговой полосе Черного моря, которые незаконно были в частной собственности. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе мэрии Анапы в среду.

"Анапский районный суд удовлетворил требования мэрии к физическим лицам о признании отсутствующим права собственности в отношении 25 земельных участков, расположенных в районе Змеиного озера рядом с Большим Утришом. Участки находятся на береговой полосе Черного моря, на землях общего пользования и не должны быть в частной собственности граждан. Суд в первой инстанции выигран", - сообщили в пресс-службе.

По данным мэрии, в 2010 году по решению суда эти участки выбыли из муниципальной собственности в пользу юридического лица, установлена незаконность их отчуждения, после чего мэрия обратилась в суд с исками к физическим лицам, ставших собственниками по переуступке прав.

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