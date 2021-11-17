Комитет Госдумы поддержал к I чтению проект об определении порядка работы дорожных камер

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в среду на заседании рекомендовал палате принять в I чтении законопроект о единых требованиях к установке и использованию дорожных камер для фиксации нарушений.

Необходимые примечания и поправки вносятся в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП). Речь идет о введении единых требований к автоматическим дорожным фото- и видеокамерам, к правилам их применения, а также к полученным фото- и видеозаписям.

В законопроекте прописано, что требования к камерам, специализированному программному обеспечению, фото- и видеозаписям будут установлены правительством. Кабмин также выработает нормы размещения камер, их обозначения и информирования о местах размещения, порядок обработки, хранения и направления в уполномоченный орган информации об административных правонарушениях.

КоАП также дополняется нормой, согласно которой в случае несоблюдения перечисленных требований при фиксации нарушения производство по делу об административном правонарушении не может быть начато, а действующие дела должны быть прекращены.

Авторами инициативы выступили единороссы - первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас и его первый заместитель Ирина Рукавишникова.