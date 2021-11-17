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Численность населения Краснодара составляет 1,7 млн по предварительным итогам переписи

За последние 10 лет население региона, по словам и.о. мэра города, увеличилось практически в два раза

КРАСНОДАР, 17 ноября. /ТАСС/. Численность населения в Краснодаре по предварительным результатам всероссийской переписи достигла 1,7 млн человек, заявил исполняющий обязанности мэра Краснодара Андрей Алексеенко в ходе заседания Городской думы в среду.

"Наш город сегодня стал домом для 1,7 млн человек, столько нас живет в городе Краснодаре, к этим цифрам приближаются итоги всероссийской переписи населения", - заявил Алексеенко.

Он добавил, что за последние 10 лет Краснодар вырос практически в два раза. В 2018 году Краснодар был признан городом-миллионником, в который ежегодно переезжают тысячи человек.

Согласно постановлению правительства РФ, Всероссийская перепись населения прошла с 15 октября по 14 ноября 2021 года в цифровом формате. Итоги первого этапа переписи населения будут опубликованы до 31 мая 2022 года, второго - до 31 декабря 2022 года.

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