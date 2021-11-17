В Иркутской области в 2021 году на 14,2% сократилось число бездомных животных

ИРКУТСК, 17 ноября. /ТАСС/. Число бездомных животных в Иркутской области, где в 2021 году ужесточили условия оплаты по контрактам на отлов и ввели гранты на создание приютов, за год сократилось на 14,2%. Об этом в среду на сессии Законодательного собрания сообщил руководитель службы ветеринарии области Сергей Шевченко.

"По данным мониторинга, который проводится ежегодно, по состоянию на 30 июня 2020 года, общее количество животных без владельцев на территории области составило 18 122 особи. По данным мониторинга текущего года, численность животных без владельцев на территории области составляет 15 549 особей, то есть зафиксировано снижение на 14,2%", - сказал Шевченко.

В 2021 году в регионе отловили 5 023 бездомные собаки. Более чем для 1.7 тыс. животных нашли хозяев. Как сообщил Шевченко, в этом году из областного бюджета на отлов бездомных животных выделили 67,7 млн рублей, что на 37% больше, чем в 2020 году. На 2022 год закладывается финансирование в размере 89,3 млн рублей.

Власти области в 2021 году впервые начали предоставлять гранты социально ориентированным некоммерческим организациям на создание приютов для животных. На эти цели в бюджете региона предусмотрели 19 млн рублей. В сентябре определили победителя первого конкурса, в ноябре отберут еще несколько получателей грантов.

Как сообщал ТАСС, в ноябре 2020 года в Иркутской области общественный инспектор Росприроднадзора выявила грубые нарушения в приюте для бездомных животных, который располагался в деревне Карлук под Иркутском. Собаки и кошки содержались в ненадлежащих условиях, 80% из них были истощены и больны. Приют принадлежал компании "Пять звезд", с которой у нескольких муниципалитетов были заключены контракты на отлов. Приют уже перенесли.

После этого инцидента власти региона ужесточили условия оплаты работы компаний, выполняющих муниципальные контракты по отлову. Если раньше они отчитывались за количество отловленных животных и на этом основании получали плату, то теперь отчет ведут за конкретные мероприятия с каждым животным - транспортировку, стерилизацию, чипирование и так далее. Также власти заявили о намерении создать сеть приютов, в которую войдут частные приюты, созданные некоммерческими организациями.