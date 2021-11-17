Число обращений в МФЦ от привитых жителей Свердловской области выросло в три раза за месяц

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Число жителей Свердловской области, обратившихся в многофункциональные центры за восстановлением или подтверждением учетной записи на портале госуслуг, выросло в три раза за месяц. Это связано с желанием граждан распечатать или получить в электронном виде QR-код о вакцинации, сообщили в среду в департаменте информационной политики региона.

"За последний месяц услугу регистрации (подтверждение, восстановление) учетной записи в офисах многофункциональных центров Свердловской области получили около 70 тыс. человек. В другие месяцы за этой услугой обращалось в среднем 22 тыс. уральцев", - цитирует департамент директора МФЦ области Анастасию Девятых.

В департаменте отметили, что в подавляющем большинстве случаев обращения связаны с желанием распечатать или получить в электронном виде QR-код, который дает возможность доступа в созданные в регионе зоны, свободные от COVID-19.

МФЦ Свердловской области около месяца помогает жителям региона получать электронный или распечатанный прививочный сертификат с QR-кодом. Для получения этой услуги необходимо написать заявление, подписать согласие на обработку персональных данных и предъявить паспорт. Как отметила Анастасия Девятых, услуга занимает около 10 минут, ее можно получить в любом офисе даже без регистрации на Едином портале госуслуг.

В Свердловской области действует система QR-кодов для посещения большинства общественных мест и обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан. По данным на 17 ноября, в регионе за сутки зарегистрировано 732 случая заражения коронавирусом. Общее количество заболевших за всю пандемию - 169 760, выписаны 150 506 человек, умерли 7 987.