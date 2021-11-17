Число ежедневно госпитализируемых в Оренбуржье пациентов с COVID-19 снизилось в 2,5 раза

ОРЕНБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Снижение в 2,5 раза количества ежедневно госпитализированных пациентов с коронавирусной инфекцией по сравнению с пиковой неделей в начале октября зафиксировали в Оренбургской области, где в целом наблюдается стабилизация эпидемиологической ситуации и уменьшается число новых случаев. Об этом сообщила в среду вице-губернатор - министр здравоохранения региона Татьяна Савинова в прямом эфире в Instagram .

"За прошедшую неделю во все наши ковидные госпитали госпитализировалось в среднем 163 пациента [в сутки]. Это ниже, чем в предыдущую неделю, на 20%, и это почти в 2,5 раза ниже, чем в пиковую неделю - первую неделю октября", - сказала она.

По словам Савиновой, в регионе наблюдается существенное улучшение ситуации по заболеваемости всеми респираторными инфекциями. Это подтверждается и снижением вызовов скорой помощи. "В центральной зоне сейчас респираторных вызовов - вместе и пневмоний, и ОРВИ - в день порядка 250, в пике у нас было 800-900 в конце сентября, 600 было на 2-3 неделе октября, на сегодняшний день мы упали до 250 респираторных вызовов по скорой помощи", - объяснила министр.

Снижение заболеваемости, по данным Минздрава региона, происходит на всей территории субъекта, поэтому ведомство приняло решение сократить коечный фонд ковид-госпиталей или даже полностью закрыть некоторые из них. Так к обычному профилю работы возвращается один из корпусов больницы им. Пирогова в Оренбурге, где располагается сосудистый центр, а также пятый корпус областной больницы на Аксакова, где планируют провести капитальный ремонт. В Орске, как отметила министр, закроют госпиталь долечивания в онкодиспансере. Красные зоны исчезнут из больниц Гая и Первомайского района.

При этом Савинова констатировала, что тяжесть заболевания при заражении новой коронавирусной инфекцией не исчезла.

"Несмотря на снижение в 2,5 раза госпитализации, количество тяжелых пациентов так резко пока не снижается, хотя тенденции эти мы видим. На сегодняшнее утро на искусственной вентиляции легких у нас [находились] 192 пациента, в пике у нас было около 308, то есть снижение на 30% при том, что госпитализация снизилась в 2,5 раза. Это говорит о том, что многие пациенты переносят заболевание тяжело, хотя число пациентов на кислороде снижается существенно. В пике у нас было 3 300, сегодня - почти в два раза меньше - 1 700 пациентов", - подтвердила она свои слова статистическими данными.