Комиссар по правам человека СЕ намерена обсудить с властями РФ закрытие центра "Мемориал"

ПАРИЖ, 17 ноября. /ТАСС/. Комиссар Совета Европы (СЕ) по правам человека Дунья Миятович намерена обсудить с российскими властями вопрос о закрытии правозащитного центра "Мемориал" (признан в РФ НКО-иноагентом). Об этом говорится в ее заявлении, распространенном в среду.

Как утверждала Миятович, прекращение деятельности "Мемориала" будет иметь "серьезные негативные последствия для всего гражданского общества и защиты прав человека в стране".

По ее мнению, "российским властям следует сотрудничать с ними [правозащитными НКО] и гражданским обществом в целом и создавать безопасную и благоприятную рабочую обстановку". "Следует прекратить процесс ликвидации международного "Мемориала" и правозащитного центра "Мемориал", - полагает она. - Я намереваюсь обсудить эти вопросы с властями России в приоритетном порядке".

Ранее Генеральная прокуратура РФ подала в Верховный суд иск о ликвидации правозащитного центра "Мемориал" за нарушение закона об иноагентах. Позже в ведомстве пояснили ТАСС, что эта организация не раз допускала грубые нарушения.

Международный "Мемориал" внесли в реестр НКО - иностранных агентов в 2016 году. На протяжении нескольких лет организация неоднократно штрафовалась судами в РФ за нарушение закона об иноагентах.