Москва представила проект по туризму "Город открытий" на роуд-шоу в Тюменской области

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Около 40 крупных туроператоров Москвы участвовали в первом межрегиональном цифровом роуд-шоу в Тюменской области 16 ноября. На мероприятии представили возможности цифрового туристического сервиса Russpass, а также образовательно-туристический проект столичного Комитета по туризму "Город открытий", рассказали ТАСС в пресс-службе столичного комитета по туризму.

"Всего в тюменском роуд-шоу приняло участие около 40 представителей туристической индустрии Москвы и 35 участников из региона. Среди них: Space Travel, Мос-Тур "Алеан", Intourist, Туи, представители современных дестинаций и объектов показа столицы - "Парк Горького", ВДНХ, Остров Мечты, Музей Москвы, а также гостиницы Marriott Moscow Novy Arbat, Hilton, сеть отелей Azimut. Ранее мероприятия проводились исключительно для представителей туротраслей зарубежных стран. На роуд-шоу представили образовательно-туристический проект столичного комитета по туризму "Город открытий", который помогает школьникам по всему миру узнать о современной Москве, помогает детям социализироваться, узнавать о новых профессиях, а также научиться бережному отношению к культурному наследию", - отметила пресс-служба

От Тюменской области были представлены отели "Восток" и "ЛетоЛето", туроператоры "Трэвэл" и "Континент" и другие участники рынка. Региональному турбизнесу представили возможности цифрового туристического сервиса Russpass, где пользователям теперь проще находить информацию о достопримечательностях, экскурсиях и турах, а также подбирать для своих путешествий по России самые интересные маршруты. Всего на Russpass сегодня доступно более 3,3 тыс. турпредложений и 60 авторских маршрутов. Более 600 партнеров сервиса имеют доступ к программному интерфейсу приложения. С его помощью они смогут управлять своими турами, мероприятиями и билетами, а также автоматически размещать различные туристические продукты. В Москве организовано для туристов более 100 площадок-партнеров - это технопарки, креативные кластеры, высокотехнологичные предприятия, музеи, добавили в пресс-службе комитета.

Цифровые роуд-шоу - проект, запущенный Комитетом по туризму города Москвы в 2020 году. В онлайн-формате он знакомит туркомпании с возможностями российской столицы для формирования отложенного спроса у туристов других стран и регионов, желающих посетить Москву после снятия ограничений. В декабре этого года запланировано проведение аналогичных мероприятий в Ростовской области и Санкт-Петербурге.