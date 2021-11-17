В Оренбургской области почти 2,5 тыс. беременных отказались привиться от коронавируса

ОРЕНБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Медики Оренбургской области получили письменный отказ от вакцинации против новой коронавирусной инфекции почти от 2,5 тыс. женщин со сроком беременности свыше 21 недели. При этом 1 057 беременных привились, сообщила в среду вице-губернатор - министр здравоохранения региона Татьяна Савинова в прямом эфире в Instagram .

Ранее ТАСС сообщал, что Министерство здравоохранения Оренбургской области на фоне роста числа тяжелых случаев COVID-19 среди женщин обязало врачей информировать каждую беременную о необходимости сделать прививку от коронавирусной инфекции и получить с женщин письменное согласие или отказ от вакцинации.

"1 057 [беременных женщин] у нас привито и порядка 2,5 тыс. у нас на сегодняшний день отказов от женщин, которые по сроку подлежат вакцинации", - сказала Савинова, отметив, что врачи поговорили со всеми беременными, не получив письменный отказ только от нескольких десятков женщин.

Савинова выразила обеспокоенность таким положением дел, уточнив, что даже самоизоляция не всегда уберегает от заражения. При этом она уточнила, что медики продолжают принимать все усилия для своевременного начала лечения и спасения каждой женщины.

"По собственному опыту мы видим, что вирус не только критически тяжело протекает для женщины, но и проникает через плаценту, поражает малыша. <…> Один ребенок умер на 12-е сутки жизни, двое детей погибли один на первые сутки, один на вторые сутки у женщины, которая сейчас в очень тяжелом состоянии, вторая уже выписана, ребенка она, к сожалению, потеряла", - привела пример Савинова.

По данным Минздрава Оренбургской области, сделано 816 тыс. прививок, вакцинировано свыше 40% населения региона. В медицинских учреждениях и на областном складе сформирован достаточный запас вакцин, поставки препаратов осуществляются регулярно. Пункты вакцинации в среднем прививают по 7 тыс. человек в день, но, по словам Савиновой, рассчитаны на большую нагрузку.