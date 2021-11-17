Первый объект культурного кластера в Кемерове сдали в эксплуатацию

КЕМЕРОВО, 17 ноября. /ТАСС/. Первый объект культурно-образовательного комплекса Сибирского кластера искусств, который строится в Кемерове по поручению Владимира Путина, сдан в эксплуатацию. Учащиеся филиала Московской государственной академии хореографии смогут приступить к занятиям в новом здании после новогодних каникул, сообщил журналистам в среду губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

"Тот комплекс, где мы находимся, сдан, введен в эксплуатацию. Строители ушли, теперь мебель расставлять, качественно все подготовить, а после каникул уже заехать", - сказал Цивилев.

Глава региона вместе с маэстро Валерием Гергиевым осмотрел построенное здание филиала МГАХ и принял участие в концерте, который подготовили воспитанники учреждений культурно-образовательного комплекса. Сейчас они занимаются на базе действующих в регионе школ искусств и института культуры, пока строятся новые здания.

"Уже наяву мы видим, что дети смогут в великолепных условиях идти вверх к высотам. Для этого созданы все возможности", - сказал Гергиев.

Новые культурно-образовательные и музейные комплексы по поручению президента России Владимира Путина должны построить во Владивостоке, Калининграде, Кемерове и Севастополе к 31 декабря 2023 года.

Сибирский кластер искусств в Кузбассе будет состоять из культурно-образовательного и музейно-театрального комплексов, которые расположатся на двух разных площадках в Ленинском и Центральном районе Кемерова соответственно. В музейно-театральный комплекс войдут филиалы Мариинского театра и Государственного Русского музея, их сдадут к концу 2023 года. Образовательная часть кластера состоит из нескольких зданий, которые планируется сдать в 2021-2022 годах. В них разместятся филиалы Московской государственной академии хореографии, Центральной музыкальной школы, Сибирский кампус Российского государственного института сценических искусств, школа креативных индустрий, общежитие и интернат для учеников, общеобразовательная школа.