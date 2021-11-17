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Пандемия COVID-19

Дипломаты прорабатывают вопрос медицинской эвакуации россиянина из РФ в Турцию

Как стало известно ранее, россиянин во время отпуска на юге Турции заболел коронавирусом и с осложнениями попал в реанимацию

АНКАРА, 17 ноября. /ТАСС/. Российские дипломаты прорабатывает вопрос организации медицинской эвакуации тяжело больного россиянина. Об этом сообщили в среду ТАСС в генконсульстве РФ в Анталье.

"Генконсульство России в Анталье подтверждает факт госпитализации российского гражданина, лечение продолжается уже более полутора месяцев. Представители страховой компании информировали родных о том, что определенный полисом лимит финансовых средств исчерпан. В настоящее время прорабатывается вопрос организации медицинской эвакуации тяжелобольного россиянина на родину", - отметил собеседник агентства.

По словам дипломатов, "в соответствии с действующим законодательством решение об осуществлении медицинской эвакуации принимается правительством Российской Федерации при наличии согласованного решения Минздрава России, МЧС России, МИД России, Минфина России". "В рамках своей компетенции и полномочий оказываем необходимое содействие в этом процессе, рассчитываем на его оперативное согласование", - добавили в российской дипмиссии.

Ранее поступало сообщение, что россиянин во время отпуска на юге Турции заболел коронавирусом и с осложнениями попал в реанимацию.

Теги
ТурцияРоссияПандемия COVID-19
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